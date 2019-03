Fincantieri costruirà due navi per Princess: le più grandi mai fatte in Italia

TRIESTE - Princess Cruises e Fincantieri hanno annunciato la firma dei contratti definitivi per la costruzione, nel cantiere di Monfalcone di 2 navi da crociera di prossima generazione da 175.000 tonnellate di stazza lorda, che saranno le più grandi finora realizzate in Italia. Le consegne sono previste per la fine del 2023 e la primavera del 2025 e l'annuncio fa seguito alla firma di un memorandum d'intesa tra le parti nel luglio 2018.



Le unità ospiteranno circa 4.300 passeggeri e si baseranno su un progetto di prossima generazione - informa la nota - diventando le prime navi dual-fuel della flotta di Princess Cruises a essere alimentate primariamente a gas naturale liquefatto (LNG), la tecnologia di propulsione più avanzata e a minor impatto ambientale dell'industria navale.

