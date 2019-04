Fincantieri, confermati Massolo e Bono per tre anni, nominato il nuovo Cda

TRIESTE - L'Assemblea degli azionisti di Fincantieri ha confermato Giampiero Massolo presidente di Fincantieri e riconfermato Giuseppe Bono amministratore delegato. Massolo è arrivato in Fincantieri nel 2016; Bono nel 2002. Le cariche hanno durata triennale (fino al 31 dicembre 2021). L'Assemblea ha anche approvato in 10 il numero dei consiglieri del CdA (compresi presidente e ad), composto da 5 uomini e 5 donne. Le cariche saranno sancite nel pomeriggio dallo stesso CdA, alla sua prima riunione.



L'Assemblea ha dunque seguito le indicazioni dell'azionista di maggioranza, Fintecna, che detiene il 71,6 per cento del gruppo triestino. In merito, erano state depositate 3 liste di candidati consiglieri. il CdA è dunque composto da Barbara Alemanni, Giuseppe Bono, Massimiliano Cesare, Giampiero Massolo, Fabrizio Palermo, Federica Santini, Federica Seganti, indicati da Fintecna; Luca Errico ed Elisabetta Oliveri, indicati da Assogestioni; Paola Muratorio, indicata da Inarcassa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA