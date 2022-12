Fincantieri-Onex, firmato l'accordo per una linea di produzione e manutenzione di corvette

TRIESTE - L'a.d. di Fincantieri Pierroberto Folgiero e Panos Xenokostas, Presidente e CEO di ONEX Shipyards & Technologies Group hanno firmato al Ministero dello Sviluppo greco un accordo per creare una linea di produzione e manutenzione di corvette lungo tutto il ciclo di vita, nei cantieri di Elefsis. Onex Naval and Maritime Elefsis Shipyards, prevede la creazione di 2.500 posti di lavoro diretti e indiretti nella cantieristica. L'accordo inoltre favorisce una cooperazione che potrà essere rafforzata in vista dei futuri programmi di costruzione di navi militari e mercantili. In ottobre Fincantieri ha firmato una serie di memorandum d'intesa (MoU) con potenziali nuovi fornitori greci, ponendo così le basi per la definizione di possibili rapporti commerciali a lungo termine. Folgiero ha sottolineato che la «strategia di costruzione si basa su un modello collaudato per aumentare l'efficacia del partner locale con il trasferimento di tecnologia, facendo leva su sinergie e interconnessioni tra la produzione in Italia e in Grecia con una visione di lungo termine». L'idea è di replicare il modello dell'industria della difesa italiana, «dove una rete di piccole e medie imprese lavora insieme a quelle globali» in Grecia «per fare di Elefsis Shipyards un operatore di riferimento». Xenokostas ha parlato di unione delle forze «con un leader globale del settore quale è Fincantieri, formando una forte alleanza italo-greco-americana con sede in Grecia e nel Paese dei cantieri navali». La Grecia «si sta trasformando in un hub regionale per la realizzazione e il supporto di piattaforme per la Difesa. L'impegno di entrambi i gruppi è concentrato sulla Marina ellenica e sulle flotte alleate della regione, compresa quella americana», ha concluso.