Fincantieri costruirà una innovativa unità fishery per i tedeschi: commessa da 50 milioni di euro

TRIESTE - Fincantieri, attraverso la controllata Vard, ha firmato un contratto del valore di circa 50 milioni di euro per la progettazione e la costruzione di un'innovativa unità fishery per la società tedesca Deutsche Fischfang-Union GmbH & Co. La nave avrà una lunghezza di 84 metri e potrà alloggiare 34 persone in cabine singole.

Lo scafo sarà costruito a Braila, in Romania; la consegna è prevista a Brattvaag, in Norvegia, nel primo trimestre 2024. Il design è stato sviluppato nel rispetto dei più alti standard di sostenibilità, con particolare attenzione al contenimento dell' impatto ambientale, alla salvaguardia della qualità del pescato, alla sicurezza dell' equipaggio e all'efficienza dei processi. La nuova unità sarà equipaggiata con innovative soluzioni per la movimentazione del pescato, di un acquario per il mantenimento del pesce e di un avanzato stabilimento per la lavorazione a bordo. Disporrà di una capacità di carico di 2.200 metri cubi suddivisi su due ponti e di serbatoi di insilamento per 540 m, per garantire il massimo utilizzo della biomassa prodotta.