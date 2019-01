Il tweet di Calenda: «Salvini e Di Maio, invece di protestare come adolescenti andate in UE a gestire il dossier Fincantieri»

«Vorrei chiarire una cosa» a Luigi Di Maio e Matteo Salvini. «Invece di ululare e protestare come adolescenti, andate in UE e gestite il dossier #Fincantieri. Come abbiamo fatto su ILVA, banche e altri 100 casi. Siete pagati per questo. La pubertà e il Governo non sono compatibili». Così in un tweet l'ex ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, esorta i leader giallo-verdi a difendere a Bruxelles l'acquisizione vinta dal colosso italiano e l'accordo fatto dall'Italia con la Francia nella scorsa legislatura.

