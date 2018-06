Finanza: scoperti oltre mille lavoratori in nero, «è allarmante»

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - «Allarmante». Così la Guardia di Finanza del Friuli Venezia Giulia definisce il dato relativo al numero di lavoratori in nero scoperti. Sonocome è emerso nell'ambito della cerimonia per la celebrazione del 244mo anniversario della fondazione del Corpo. Gli altri numeri vedono un totale di, 407 persone denunciate, a cui si aggiungono 432 evasori totali individuati. Inoltre il 20% degli oltre 17mila scontrini controllati sono risultati irregolari. Complesse ed articolate le indagini a contrasto del riciclaggio di «denaro sporco» concluse con la denuncia di 116 persone e con provvedimenti di sequestro di beni pari a 9 milioni di euro. Superiore ai 30 milioni di euro è poi il valore delle proposte di sequestro operate nei confronti di associazioni criminali di stampo mafioso, di cui 4 già eseguite. Sul fronte della contraffazione sono stati eseguiti 311 interventi cone la denuncia di 236 persone. Sono 106 le tonnellate di tabacchi lavorate all'estero sequestrate a cui si aggiungono 143 tonnellate di oli minerali, con poco meno di 100 persone denunciate complessivamente. Dal primo gennaio 2017 al 31 maggio del 2018, la Guardia di Finanza ha intercettato 2e 127 «furbetti» che avevano ottenuto 100 milioni di euro di contributi - anche sanitari - non previsti. Sono invece 714 i chili di sostanze stupefacenti intercettati con la denuncia di 388 persone di cui 84 arrestate. Nel corso dell'attività di frontiera sono stati anche individuati. Le Fiamme gialle hanno effettuato 129 interventi di soccorso in montagna traendo in salvo 158 persone in collaborazione con il Cnsas del Friuli Venezia Giulia, 24 invece le persone soccorse negli 8 interventi in mare.