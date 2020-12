Morto Stefani Benvenuti, figlio di Nino. Aveva 58 anni: si sarebbe tolto la vita

TRIESTE - Dramma familiare per l'ex campione di pugilato Nino Benvenuti, il primogenito Stefano, 58 anni, è morto oggi - 23 dicembre - a Trieste in circostanze che fanno pensare a un gesto estremo.

L'uomo stava affrontando un periodo difficile, il più recente di una vita complicata, con alti e bassi. Con il padre i rapporti sono sempre stati tesi, tanto da finire anche davanti al giudice: nel 2016 era stato condannato per furto di gioielli all’ex compagna ed era arrivato a metà della pena in carcere.

Per l’emergenza Covid la scorsa primavera aveva ottenuto i domiciliari e ormai sembrava che il periodo nero fosse in via di soluzione.

Ultimo aggiornamento: 16:23

