Fiera di San Nicolò, inaugurazione il primo dicembre. Durerà fino a Befana

TRIESTE - Sarà inaugurata oggi, primo dicembre, alle 15 in largo Bonifacio alla presenza delle autorità cittadine, la tradizionale Fiera di San Nicolò, che si svolgerà, come di consueto, nella prima settimana di dicembre, fino a domenica 8. Per l'occasione interverrà la Banda Refolo che allieterà i presenti con un allegro repertorio musicale. Organizzata dal Comune di Trieste nella canonica area di Viale XX Settembre, sarà allestita fino all'altezza del Politeama Rossetti, coinvolgendo anche via Muratti e largo Bonifacio.



Anche quest'anno è previsto un ricco programma di intrattenimento per bambini in largo Bonifacio, dove troverà posto la la casetta di San Nicolò in cui il santo accoglierà i piccoli fino al 6 dicembre, giornata a lui dedicata (con orario 10.30-12.30 e 15-19) e riceverà le loro letterine, mentre il 7 e l'8 dicembre interverrà Il truccabimbi. Sarà presente inoltre un animatore che intratterrà i più piccoli con varie attività ludiche e distribuirà caramelle e gadget.



La Fiera, sviluppata su 104 posteggi, di cui 101 di vendita e 3 per la somministrazione di cibi, bevande, dolci e altre ghiottonerie di stagione, comporta l'occupazione temporanea delle aree pubbliche interessate fino alla giornata di mercoledì 11 dicembre inclusa, per consentire le operazioni di allestimento e disallestimento di strutture e impianti. «Ancora una volta, con l'inizio dell'Avvento, Trieste - commenta l'assessore comunale alle Attività economiche, Serena Tonel - rinnova una bella e antica tradizione, sentitissima dai cittadini, ma capace anche di attirare l'attenzione di turisti e acquirenti da fuori città grazie all'atmosfera che ogni anno San Nicolò è capace di ricreare. E ciò in un viale storico della nostra Trieste che proprio recentemente sta dando nuovi segnali di vivacità e capacità di ripresa economica. Il tutto - conclude la Tonel - contribuendo a rendere, assieme alle altre numerose manifestazioni natalizie, più luminosa e attraente la città, per un lungo periodo che comincia adesso e arriverà fino all'Epifania».

