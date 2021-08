Fiamme nella notte, automobile distrutta: danni anche alla tettoia

TRIESTE - I vigili del fuoco sono intervenuti in Scala Santa per un incendio di un'autovettura sviluppatosi in un posto auto coperto di una palazzina. Gli operatori giunti sul posto con due squadre più una di supporto di dimensioni ridotte a causa della particolarità della via, hanno spento le fiamme che hanno interessato anche la tettoia e parte della facciata e poi hanno bonificato e messo in sicurezza l'area. Non si segnalano persone coinvolte mentre le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici dei Vigili del fuoco. Sul posto hanno operato anche il funzionario di guardia dei vigili del fuoco, la Polizia di stato e il personale sanitario.