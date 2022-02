Fiamme in una casetta sul Carso: intossicati coppia di anziani e la badante

TRIESTE - I vigili del vuoco sono intervenuti per un principio d'incendio al piano terra di una casetta a due piani situata in località Campo Sacro 22 . A causa dei fumi della combustione, due anziani e la badante che si trovavano ai piani superiori sono rimasti intossicati e trasportati all'ospedale per accertamenti dal personale sanitario.

E' stato interdetto l’accesso alle persone del piano terra mentre le cause sono in corso d'accertamento.