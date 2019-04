Immondizie a fuoco nel Silos: è il secondo incendio in pochi giorni

di E.B.

TRIESTE - Secondo incendio in pochi giorni alla struttura fatiscente del Silos , a pochi metri dalla Stazione ferroviaria. Nel pomeriggio, è dovuta intervenire la prima squadra e l'autobotte della sede centrale del comando provinciale dei Vigili del fuoco a seguito di una chiamata che segnalava un incendio. Le fiamme hanno interessato dellee sono state spente in pochi minuti. Non sono state coinvolte persone. Sul posto anche personale della Polizia di Stato. Restano da capire le cause del rogo. La struttura fatiscente è stata per lungo tempo ricovero temporaneo di gruppi di migranti irregolari e market della droga fino al recente sequestro operato dalla Polizia.