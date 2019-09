CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Doppio appuntamento goloso in Friuli, fra le province di Gorizia e Udine, fra il mare e la montagna, a Grado e Sutrio, i, dove torn, e la domenica carnica, dedicata alle molteplici varietà di farina e ai loro innumerevoli impieghi per preparare golosità da sempre in cime ai desideri di tutti i golosi. Nel centro storico di Grado (Go), si fa festa, per il terzo anno consecutivo, attorno al tema dei Saperi e i Sapori della tradizione gradesi, esposti e rappresentati da una quarantina di operatori, tra le piazze e le calli, vetrina, fra mercato e mescita, dedicata alle aziende locali del comparto mare e agroalimentare dei territori limitrofi. Un'immersione nella Grado di altri tempi, un tuffo nel passato con pescatori, artigiani e marinai che racconteranno a grandi e piccini (la novità è Mare Nostrum Kids) i segreti del mare. Un itinerario fra le vie dedicato ai sapori della cucina tipica, dal boreto gradese ai vini friulani, fra personaggi fantastici dei miti e delle leggende gradesi. Le 13 isole-degustazioni daranno vita a Grado isola dei sapori, caccia al tesoro dell'autentica cucina graisana. Più l'imperdibile Cantina della Riviera, i tour guidati e gli incontri culinari, al porto Mandracchio, coordinati da Fabrizio Nonis (con gli star chef Andy Luotto, Natale Giunta e Gianfranco Pascucci).