Festa abusiva con alcol, rissa e lancio di bottiglie: chiuso il Boca Chica

TRIESTE - Il Questore di Trieste, Irene Tittoni, ha disposto la cessazione del pubblico esercizio, per la totale carenza di autorizzazioni, per il locale Boca Chica, dove lo scorso 6 febbraio era stata organizzata una festa abusiva, con musica, balli e somministrazione di bevande alcoliche, interrotta dalla Polizia locale.

Nel corso dell'intervento, il comportamento ostile di alcuni avventori aveva fatto degenerare la situazione in una rissa, con lancio di bottiglie, spinte e aggressioni; due agenti erano rimasti feriti. Prima di sabato scorso, al titolare del locale era stata disposta dal Comune di Trieste la chiusura d'ufficio dei tre esercizi di cui era intestatario, a causa della carenza dei requisiti previsti per i titolari di licenza. Malgrado ciò, due locali avevano continuato ad esercitare abusivamente l'attività, fino al sequestro preventivo disposto dall'autorità giudiziaria la scorsa estate. Negli ultimi mesi anche il Boca Chica aveva iniziato ad aprire al pubblico, in totale violazione delle disposizioni anti-Covid e con diversi interventi da parte delle forze di polizia per episodi di violenza e di disturbo del riposo delle persone. Dopo quanto accaduto la scorsa settimana, stante le ragioni di ordine e sicurezza pubblica, il Questore ha ordinato l'immediata cessazione dell'attività.

