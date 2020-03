Ferriera: al via lo stop dell'area a caldo, dopo 123 anni hiude la cokeria

TRIESTE - Entra nel vivo il processo di dismissione dell'area a caldo della Ferriera di Servola con l'avvio dello spegnimento di uno dei suoi impianti, la cokeria, inaugurata 123 anni fa. Nei prossimi giorni si provvederà, secondo cronoprogramma, alla fermata di altoforno, agglomerato, centrale termica. Una fase che si concluderà, secondo l'assessore Fvg alla Difesa dell'Ambiente Fabio Scoccimarro, il 17 aprile.



I contatti tra Regione e proprietà della Ferriera, Gruppo Arvedi, per la dismissione dell'area a caldo e quindi una svolta green dell'industria erano cominciati l'estate scorsa. Successivamente aveva preso il via al Mise un tavolo per un nuovo Accordo di programma, ormai alla stretta finale. Quella dell'area a caldo sarà una dismissione graduale volta a un potenziamento delle attività industriali 'decarbonizzate'. Un processo che però coinvolge oltre 500 lavoratori, in cassa integrazione straordinaria dal primo aprile per due anni. © RIPRODUZIONE RISERVATA