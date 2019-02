Fermato dai vigili, rifiuta di dare le sue generalità in italiano

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Curioso episodio quello accaduto ieri pomeriggio in centro città. Un uomo, al volante della propria autovettura con targa italiana, è stato fermato dalla Polizia locale probabilmente a causa di una infrazione. L'agente ha chiesto dunque all'automobilista di declinare le proprie generalità ma l'uomo si è categoricamente rifiutato di farlo continuando a discutere animatamente inche nessuno degli agenti lì presenti è stato in grado di comprendere.La Polizia municipale gli ha dunque fatto presente di essere in territorio italiano, di avere un'auto con targa italiana e una patente italiana ma ogni tentativo è stato vano. E' dovuta intervenire anche la Polizia di Stato che in quel momento transitava lungo via Carducci. Nel frattempo, l'automobilista ha filmato tutto con il suo smartphone. I poliziotti lo hanno esortato a seguirli in Questura per procedere con l'identificazione.Il filmato sta facendo il giro del web dopo essere stato postato su Facebook. L'autore,scrive: «Niente di nuovo, anzi, discriminazioni razziali a go-go. Dov'è la legalità e il rispetto delle leggi che regolano gli accordi post-bellici firmati dall'Italia? Mi porterete a Basovizza a fucilarmi perché domando che venga rispettato un diritto umano».