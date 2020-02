Precipita per otto metri mentre arrampica: ferito un 30enne

SAN DORLIGO DELLA VALLE - Sono stati i tecnici del Soccorso Alpino e speleologico a recuperare con la barella un 30enne di Duino, J.B. le sue iniziali, infortunatosi dopo una caduta di otto metri. Il giovane stava arrampicando nel settore sotto la rotonda di San Lorenzo quando, poco prima di passare la corda nello spit (chiodo ad espansione) sopra di lui, ha perso l'appiglio, cadendo appunto per otto metri e impattando sulla roccia. Per lui una sospetta frattura alla spalla. Sul posto sono arrivati gli infermieri dell'ambulanza assieme ai soccorritori lungo il sentiero: gli infermieri e i tecnici del Soccorso Alpino hanno stabilizzato il giovane e lo hanno sistemato nella barella spinale per poi trasportarlo a braccia in portantina sulla strada soprastante, dove ad attenderlo c'era l'autoambulanza.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco e la Polizia. © RIPRODUZIONE RISERVATA