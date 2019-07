di E.B.

TRIESTE - La 29enne, ha lasciato l'ospedale di Sondrio, dove la notte del 26 giugno è stata ricoverata perché gravemente feritadaesplosi contro di lei dal convivente, 41 anni, avvocato, ora in carcere con le accuse di(della figlioletta della coppia) aggravati.«Vorrei ringraziare il 118, i carabinieri, il reparto Rianimazione, quello di Chirurgia, i medici e il personale sanitario che in questi giorni si è preso cura di me - dice la giovane che è in fase di lenta ma graduale ripresa - ma anche il sindaco di Berbenno, Valerio Fumasoni, che tanto si è attivato per farmi riavere la mia bimba, in un primo momento affidata ad altri dal Tribunale dei minori di Milano».«Jessica mi ha detto di avere visto la morte in faccia - racconta la mamma,, manager in un'importante impresa con sede a Trieste - per i proiettili a bruciapelo.e dovrà affrontare un difficile percorso di recupero, sia fisico che psichico. Ma come mia nipotina ha il Dna dei carsolini (nativi del Carso, ndr), quindi è dura da scalfire». «Da questo tragico momento - sottolinea il padre della ragazza,- cerchiamo di trarre tutta l'energia positiva delle persone vicine e solidali per iniziare una nuova vita, affinché giustizia e verità trionfino. La sera del grave episodio ricevetti dalla Valtellina la telefonata disperata di mia figlia in lacrime: "Riccardo mi ha sparato. Papà corri, sto morendo"».