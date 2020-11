Covid in Fvg, il presidente Fedriga lancia un messaggio video ai cittadini: «Serve impegno» Guarda

«In questo periodo difficile, in cui siamo tutti impegnati, dico proprio tutti, impegnati a combattere la pandemia, soprattutto quei professionisti che sono in prima linea come medici, infermieri, tutti gli operatori sanitari, è importante mettere tutto l'impegno possibile». Lo ha chiesto il Governatore Fvg, Massimiliano Fedriga, in un video diffuso questa sera.

«In Friuli Venezia Giulia stiamo vivendo una situazione difficile come in tutta Europa e com ein tutto il Paese - ha proseguito - Il nostro sistema sanitario si è molto rafforzato grazie all' impegno dei professionisti, ai piani che abbiamo messo in campo, all'aumento delle terapie intensiva e ai posti in ospedale per i non intensivi. Però i numeri dei contagi ci dicono che dobbiamo essere estremamente attenti a evitare possibilità di contagio».

Il Governatore ha ricordato che la «Regione ha messo in campo misure per aiutare le categorie colpite dalle chiusure con ulteriori 18 milioni di euro nell'ultimo assestamento, per aiutare le imprese che vivono in modo drammatico la crisi economica nel nostro Paese e nella nostra regione».

Ultimo aggiornamento: 20:34

