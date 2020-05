Fedriga a Roma: «Da lunedì riapriamo anche palestre e piscine» si tratta sulle "frequentazioni libere"

TRIESTE - A margine dei lavori del consiglio regionale, il presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga ha confermato l'invio al governo della proposta sulle riaperture delle attività. Comprenderà, come annunciato ieri, anche palestre e piscine, ma su questo ultimo tema ci sarà un confronto con Roma. Il documento include gli stabilimenti balneari. Ci sono novità anche sulla possibilità di vedere persone diverse dai congiunti e su quella di passare da una regione a un'altra. "Da lunedì, a meno che il governo non abbia qualche idea, ma non mi risulta, di fatto, garantendo le regole comportamentali come mascherina e il distanziamento sociale, si può vedere anche il congiunto di nono grado. È una battuta per dire che non ci può essere una limitazione su chi si può vedere, ma bisogna dire come si approcciano almeno in questi primi mesi i rapporti interpersonali». Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, parlando di riaperture e fase 2 a margine dei lavori del Consiglio regionale, oggi a Trieste. Per Fedriga servono comunque «le dovute cautele, perché altrimenti rischiamo di vanificare tutti gli sforzi fatti finora che hanno permesso alla regione Friuli Venezia Giulia di essere tra le migliori d'Italia per il contenimento del virus". Ultimo aggiornamento: 16:54 © RIPRODUZIONE RISERVATA