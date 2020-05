Fedriga: «Da lunedì tutto aperto, anche le palestre. Dl Rilancio, rischio di non pagare gli stipendi»

UDINE - « Nel Dl Rilancio c'è qualcosa ma non abbastanza». Lo ha affermato Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia: «Un esempio sono le mancate entrate degli enti locali, tra cui le regioni, che ricordo non possono indebitarsi per la spesa corrente ed io rischio di non pagare gli stipendi».



«Io pago gli ospedali - prosegue Fedriga - io pago un contributo straordinario allo stato. Quindi dal 2011 più di quanto dovrei pagare, nel 2020 io pagherò 726milioni di euro su un bilancio di 5 miliardi e mezzo, più del 12% del mio bilancio. Si prevede un crollo del Pil del 10% , vuol dire che avrò un crollo di entrate, dovrò pagare un contributo straordinario allo Stato che la stessa Corte Costituzionale dice che deve essere temporaneo perchè straordinario, per pagare il saldo di finanza pubblica quando loro lo hanno aumentato di 25 mld coi decreti che hanno fatto prima. C'è qualcosa che non funziona».



COSA SUCCEDE DA LUNEDì

«Dal 18 è mia intenzione aprire tutte le attività, non solo il commercio al dettaglio, i ristoranti e i bar ma anche palestre e luoghi di cultura - ha detto il governatore - Mi è appena arrivato il rapporto Oms in cui il Friuli è preso d'esempio per le scelte fatte da questa Amministrazione». Fatto reso possibile «anche grazie al comportamento virtuoso dei cittadini che ci ha resi vicini come numeri alle regioni del sud».