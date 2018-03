Regionali Fvg, la spunta Fedriga: sarà lui il candidato del centrodestra

di Alvise Fontanella

PORDENONE/UDINE - Sarà il leghista, e non il forzista, il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Friuli. La designazione ufficiale è stata fatta pochi minuti fa dal vertice nazionale dei tre leader, Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, riuniti a Roma a palazzo Grazioli. Venerdì scorso l'accordo di centrodestra prevedeva la candidatura unitaria di Tondo, ma dopo la visita di Salvini a Udine e le dure reazioni dei militanti leghisti, che contestavano la decisione di candidare l'ex presidente forzista e reclamavano la candidatura per Fedriga, Salvini aveva promesso di fare qualcosa.E ha proposto a Berlusconi uno scambio: la Lega cede a Forza Italia la presidenza del Senato (quella della Camera spetta ai Cinquestelle) e in cambio Forza Italia cede alla Lega la presidenza del Friuli. Il centrodestra, a Pordenone e Udine, ha già iniziato a raccogliere le firme per la lista col nome di Fedriga presidente. Tondo ha accettato il passo indietro e comunicato che resta nel centrodestra "con qualsiasi ruolo".