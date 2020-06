Da Trieste a Roma: ritorna il Frecciarossa

TRIESTE - Dal 29 giugno ritorna una Freccia per poter raggiungere da Trieste la capitale in treno. Da ieri pomeriggio, sul sito di Trenitalia, è diventato acquistabile il Frecciarossa 8466 in partenza da Trieste alle 6.42 e arrivo a Roma Termini alle 12, con ritorno da Roma alle 16.30 e arrivo a Trieste alle 21.55.



Nessuna novità, invece, sul fronte dei voli per Roma. Ieri a Trieste Airport, è atterrato ieri il primo volo dopo il lockdown - un charter passeggeri operato da Avion Express proveniente da Palermo - e domani lo scalo si aprirà al traffico passeggeri con il primo Volotea su Napoli. Ma da Alitalia nessun riscontro.



