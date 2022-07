Trasportavano tre famiglie, in tutto 14 migranti e 6 minori: arrestati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina

TRIESTE - La polizia di Stato ha arrestato in flagrante due cittadini sloveni, uno bosniaco e uno serbo per il concorso nel reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. L’operazione è scattata a causa del transito di alcuni veicoli sospetti nel centro abitato di Basovizza. Gli equipaggi hanno immediatamente fermato la corsa di quattro autovetture constatando la presenza a bordo di tre nuclei familiari, per un totale di quattordici migranti di etnia curda, tra cui sei minori. I migranti e i conducenti dei veicoli sono stati condotti presso la Sottosezione di Fernetti dove i quattro favoreggiatori sono stati perquisiti assieme alle automobili usate per il trasporto degli stranieri.

A seguito delle attività di polizia giudiziaria sono state sottoposti a sequestro penale le cospicue somme di danaro di cui i passeur erano in possesso e le automobili utilizzate per il trasporto degli stranieri. Tre degli arrestati hanno poi confessato davanti al Sostituto Procuratore Federico Frezza. La fase di indagine è appena iniziata e tutte le persone indagate sono da ritenersi presunte innocenti sino ad un definitivo accertamento della loro colpevolezza con sentenza irrevocabile.