Favola eterna di amore e speranza. Al teatro Verdi "Orfeo ed Euridice"

TRIESTE - Favola eterna d’amore e speranza, opera di corte ricca di danze, controdanze ed esaltanti cori, ma anche snodo storico nello sviluppo della forma operistica, giunge a Trieste nella più apprezzata edizione di Vienna 1762, la musica di "Orfeo ed Euridice" per la regia del giovane talento triestino Igor Pison, noto per la sua brillante attività in tutto il bacino danubiano, dalla Slovenia fino all’Austria, affiancato sul podio dal giovane direttore d’orchestra Enrico Pagano. E con un cast che alterna grandi prime donne come Daniela Barcellona e Ruth Iniesta, a giovani e belle voci di sicuro futuro, il teatro lirico Giuseppe Verdi si prepara - da stasera 14 aprile fino al 23 - ad uno spettacolo fresco, avvincente in musica ed immagini, dove la festa sarà arricchita dal corpo di danza di Ljubliana, reduce dal travolgente successo di Romeo and Juliet.

Il cast vocale vede due nomi di pregio internazionale nei ruoli principali con Daniela Barcellona come Orfeo e Ruth Iniesta come Euridice, affiancate in secondo cast da voci giovani ma già bene affermate come il mezzosoprano Michela Guarrera ed il soprano modicano Chiara Notarnicola. Il ruolo chiave di Amore, quell’Eros che tutto risolve, è affidato al soprano ucraino Olga Dyadiv. La ventata di freschezza ed energia del cast sarà poi ulteriormente accentuata dalla vera sorpresa di questo allestimento: tornerà infatti a poche settimane dal trionfale successo di pubblico e critica di Romeo and Juliet, grande sold out di questa stagione, il corpo di ballo della SNG Opera in Balet Ljubliana, questa volta con la coreografia del giovane e biondo Tebaldo di Prokofiev Lukas Zuschlag, pluripremiato primo ballerino austriaco, ma anche coreografo.