Fatture false per 40 milioni di euro: 2 arresti e altre 3 persone indagate

TRIESTE - I finanzieri della Compagnia di Prosecco, su disposizione del Gip, hanno dato esecuzione a due provvedimenti (arresti domiciliari) nei confronti di 2 italiani ritenuti i principali responsabili di un’finalizzata ai reati tributari, quali l’per oltre 40 milioni di euro e dichiarazioni fraudolente: 5, attive nel settore commerciale dei prodotti per la casa.L’operazione trae origine da una verifica fiscale avviata all’inizio del 2018: le investigazioni hanno portato alla luce un’associazione a delinquere che – attraverso– aveva dato vita aprive di qualsivoglia struttura commerciale e patrimoniale nei rispettivi Paesi di residenza. Le stesse, invece, erano gestite direttamente a Trieste ed utilizzate per l’interposizione fittizia nel meccanismo delle cosiddette “frodi carosello”. La fittizia interposizione delle società aveva lo scopo di neutralizzare gli effetti dell’Iva che negli scambi intracomunitari – in questo caso solo simulati – consente agli operatori di effettuare operazioni avvalendosi del titolo di “non imponibilità”.Il successivo passaggio del disegno criminoso prevedeva la creazione e l’interposizione di numerose società italiane “cartiere” le quali – dopo aver “acquistato” le merci dalle società estere – le rivendevano ai clienti italiani accumulando consistentinei confronti dell’Erario che omettevano sistematicamente di versare. In questo modo i soggetti economici coinvolti nella frode riuscivano a vendere prodotti per la casa a dei prezzi sensibilmente inferiori a quelli praticati dagli altri onesti operatori commerciali, realizzando in tal modo delle vere e proprie forme di concorrenza sleale.