Coronavirus. Fase 2 a Trieste: cittadini a passeggio lungo le Rive cittadine e a Barcola

TRIESTE - Più gente in strada, a passeggio lungo le Rive cittadine e a Barcola , luogo prediletto dei triestini in tempi normali per prendere la tintarella, per fare jogging o un giro in bici. Nel giorno della ripartenza Trieste si rianima.



Aumentano gradualmente le presenze sui mezzi pubblici. In stazione centrale questa mattina il flusso di passeggeri è in crescita ma la situazione resta sotto controllo e non si registrano ritardi nei collegamenti ferroviari o assembramenti. A vigilare sono le Forze dell'ordine e i volontari - di Vigili del Fuoco e Carabinieri - coordinati dalla Protezione civile che forniscono supporto a viaggiatori e pendolari.



Su alcuni convogli sono stati segnati i posti a sedere non utilizzabili. Ancora non operativi i collegamenti Freccia e Intercity mentre la frequenza programmata per i treni regionali è stata potenziata fino al 60 per cento. Sotto controllo anche il trasporto pubblico urbano. Da questa mattina poche persone sui mezzi, in media circa una decina, su bus che viaggiano a regime ridotto e al 50 per cento della loro capienza (20 posti a sedere). Restano molte le serrande abbassate. «Tra negozi, bar e ristoranti. "Circa 3 mila attività", denuncia il presidente di Confcommercio Trieste, Antonio Paoletti. © RIPRODUZIONE RISERVATA