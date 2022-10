Famiglia di migranti scaricata nel villaggio Barcolana: passeur in manette

TRIESTE - Un altro passeur in manette. Si tratta di un kosovaro, responsabile di aver favorito l’ingresso irregolare in Italia di tre cittadini stranieri, di nazionalità curdo-irachena. Nello specifico, le volanti della Questura di Trieste sono state inviate in Piazzale Straulino e Rode, a seguito della segnalazione del responsabile della sicurezza del Villaggio Barcolana, che aveva notato una famiglia di stranieri scendere da un’auto guidata da un presunto passeur. In particolare, il richiedente ha riferito di aver visto, nel pomeriggio, il conducente di un’autovettura, con targa slovena, far scendere dai sedili posteriori la famiglia. Lo stesso, con molta fretta e con fare sospetto, aveva aperto rapidamente il baule e scaricato i borsoni dei probabili clandestini.

Poco dopo, un altro passante ha riferito agli agenti di aver notato, nel piazzale in questione, che dalla stessa autovettura erano scesi altri due stranieri e tre bambini che, dopo aver recuperato velocemente i bagagli, hanno deciso di nascondersi dietro alcuni cassonetti per cambiarsi e dirigersi verso la stazione ferroviaria della città. Pertanto, il passeur è stato arrestato e le persone straniere indagate in stato di libertà per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.