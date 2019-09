di E.B.

TRIESTE - Intervento di soccorso, da parte della Capitaneria di Trieste, di una squadra Nucleo Soccorso Subacqueo Acquatico e del personale nautico del Porto vecchio dei Vigili del fuoco di Trieste, per il recupero di una imbarcazione in avariaPer un problema tecnico, il natante, una pilotina di circa cinque metri, ha incominciato ad imbarcare acqua, i tre diportisti che si trovavano a bordo, hanno fatto in tempo ad allertare la Capitaneria di Porto che ha immediatamente informato di quanto stava accadendo la sala operativa dei vigili del fuoco. I soccorritori, giunti sul posto, hanno provveduto a trainare il natante in Porto presso il Bacino Sacchetta.