Portuali inferociti attaccano l'ex pugile Fabio Tuiach: «Basta gettare discredito»

TRIESTE - Lavoratori portuali sul piede di guerra. L'attacco è diretto al consigliere comunale ed ex pugile Fabio Tuiach: «In merito alla intervista rilasciata dal consigliere comunale Fabio Tuiach ad una emittente televisiva locale - si legge in una nota - in cui lo stesso ha giustificato le sue “opinioni” ed esternazioni richiamandosi al fatto di essere uno “scaricatore portuale”, il Coordinamento Lavoratori Portuali di Trieste, che rappresenta una buona parte dei lavoratori del Porto Franco Internazionale di Trieste, desidera precisare che i lavoratori portuali sono certamente schietti e sinceri, anche rudi, ma molto lontani dall’immagine che cerca di accreditare Tuiach per giustificare le sue inqualificabili sparate.



I portuali non hanno alcun bisogno di corsi sul rispetto, anche perché sono tra le poche categorie di lavoratori in cui è ancora molto vivo il senso di fratellanza con tutti i colleghi, al di la di appartenenze locali, nazionali o di altro tipo. La responsabilità di quanto dice e fa il consigliere Tuiach è tutta sua ed il fatto, del tutto casuale, che sia un dipendente di una impresa portuale non c’entra assolutamente nulla. Lo invitiamo perciò a evitare di gettare ancora discredito su tutta una categoria di lavoratori». © RIPRODUZIONE RISERVATA