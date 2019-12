Fa la pipì in centro città davanti ai bambini: sanzionato un 58enne

di E.B.

TRIESTE - La Polizia di Stato ha denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e ha sanzionato amministrativamente perun cittadino italiano 58enne. Il fatto è accaduto in corso Saba, davanti ad alcuni negozi e alla presenza di. Espletata una funzione fisiologica, l’uomo si è allontanato e a fatica gli operatori della Squadra Volante, già presenti in zona nell’ambito di una serie di controlli, sono riusciti a bloccarlo e a identificarlo. Sempre la Polizia di Stato ha denunciato per danneggiamento aggravato a seguito di incendio un 37enne. Senza alcun motivo ha appiccato il fuoco con due accendini a dei cartoni posti accanto a dei cassonetti dell’immondizia in via XXX Ottobre. A seguito della combustione il marciapiede e il muro del palazzo vicino presentavano segni di bruciature e il vetro di una finestra posta al piano terra dello stabile risultava danneggiato. Sul posto anche i Vigili del fuoco.