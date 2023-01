Eyof 2023, in piazza Unità più di 1300 atleti. Al via il festival olimpico della gioventù europea

TRIESTE - In una piazza Unità d'Italia sferzata dalla bora è ufficialmente cominciata la 16esima edizione invernale del Festival olimpico della gioventù europea - Eyof 2023. Questa sera la cerimonia di apertura per dare il via alle gare che fino al 28 gennaio si disputeranno in undici sedi del Friuli Venezia Giulia (incluse l'austriaca Spittal e la slovena Planica). In totale 14 gli eventi sportivi, 109 le competizioni a cui parteciperanno 1300 giovani atleti tra i 14 e i 18 anni, provenienti da 47 Paesi. Presenti, tra gli altri, alla serata inaugurale il ministro per lo sport Andrea Abodi, il presidente Coni Giovanni Malagò e il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga.

Un gioco di luci accoglie gli ospiti alla cerimonia, con un richiamo al ciclo dell'acqua, dalle nuvole alla pioggia, dal mare alla neve, e allo stesso tempo al ciclo della vita sportiva di un atleta, dalle prime competizioni fino all'approdo alle gare olimpiche.

Saranno 14 gli sport invernali coinvolti: sci alpino, biathlon, cross country, curling, pattinaggio artistico, freestyle skiing (slopestyle - big air), ski cross, hockey su ghiaccio, short track, salto con gli sci, sci alpinismo, snowboard alpino e cross, snowboard freestyle (slopestyle - big air) e combinata nordica. La torcia, partita il 4 dicembre da Roma, accenderà stasera il braciere allestito in piazza, davanti al mare, dando il via alla manifestazione. C'è attesa per l'ultimo tedoforo, che, secondo programma, sarà l'olimpionico Jonathan Milan. Alla competizione non saranno presenti gli atleti russi. «Ci dispiace non avere atleti russi e bielorussi» nella competizione, ha spiegato durante una conferenza stampa il presidente del Comitato olimpico europeo Spyros Capralos, «è stata una decisione del Cio. In futuro si valuterà all'interno del Cio la partecipazione di atleti al di là del loro passaporto e nazione, ma solo sulla base delle prestazioni». Gli atleti ucraini sono ospiti della Regione Fvg.