Extracomunitario in scooter senza patente: multa di 5mila euro

TRIESTE - Lo scorso venerdì le pattuglie serali dedicate alla sicurezza stradale hanno fermato uno scooterista in via dell'Istria, vicino al Cimitero, per un normale controllo. Il conducente,è risultato non in regola con il permesso di soggiorno tanto da dubitare sulla sua stessa identità. Gli agenti hanno appurato inoltre che non avevae perciò non aveva alcun titolo di guidare il motoveicolo. Attivata la procedura per la foto-segnalazione, l'uomo è stato quindi denunciato per presenza irregolare sul suolo nazionale e, allo stesso tempo, gli si contestava la guida senza patente coned il fermo del mezzo per 3 mesi.