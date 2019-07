Ex patron dell'Alma Luigi Scavone dal carcere ai domiciliari in 3 mesi

di E.B.

TRIESTE - Luigi Scavone, ex presidente della Pallacanestro Trieste, per una maxi evasione fiscale,e ha lasciato il carcere di Poggioreale (Napoli). La scarcerazione è stata accolta dall'autorità giudiziaria su richiesta della difesa dopo gli ultimi interrogatori resi dall'indagato al pool di pm della Procura di Napoli. Questi ultimi avevano avviato indagini sul giro di affari della società di lavoro interinale di Scavone, titolare della società Altea (capogruppo della Alma spa). Scavone era stato indagato assieme ad altri imprenditori per l'ipotesi di reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati fiscali in relazione al giro di affari della società di lavoro interinale.