Show e spettacoli nei rioni cittadini: 90 appuntamenti fino ad agosto

TRIESTE - Un cartellone di circa 90 appuntamenti, da laboratori a performance circensi, da eventi musicali a spettacoli teatrali, da show di cabaret a spettacoli di fuoco con artisti locali e internazionali che si svolgeranno in 13 rioni triestini. È la rassegna "Trieste Estate fuoricentro", voluta dal Comune e realizzata dal Teatro degli Sterpi con il supporto tecnico di Hangar Teatri, che si terrà dal 13 giugno al 19 agosto 2023.

L'idea è proporre un teatro pubblico al servizio dei cittadini e delle diverse comunità. Il calendario è sviluppato secondo un format che sarà replicato nei diversi rioni: ogni settimana esibizione di artisti, spettacoli teatrali, musicali e una giornata dedicata alle famiglie. Dunque ci sarà il parco giochi in legno riciclato di Officina Clandestina, i Drum Circle, letture ad alta voce per bimbi, lo SwapParty e lezioni di yoga e teatro. La musica spazierà dalle note da camera di "ESYO in the city" ai concerti di Los Ekekos, Irene Brigitte, Frank Sinutre, Trust The Mask, Jamaican Music Book. Nel programma anche diverse performance teatrali come quelle di Madame Rebiné, Accademia della Follia, Sergio Longobardi. Interessanti proposte anche gli spettacoli di fuoco delle Sfalistre e di Yassin Kordoni. Inoltre, le esibizioni di 14 formazioni bandistiche dell'Anbima provinciale e 5 date di Maxino e Flavio Furian.