Evaso dai domiciliari viene trovato dopo sette anni dai Carabinieri

TRIESTE - La scorsa notte una pattuglia dei Carabinieri di Aurisina, nel corso di un servizio di retrovalico nella zona di Fernetti, ha rintracciato un pregiudicato 50enne, cittadino rumeno, destinatario di un ordine di carcerazione. Lo straniero è stato controllato assieme ad altri connazionali a bordo di un autobus di linea diretto in Spagna. Dagli accertamenti svolti sul posto dai militari è emerso che deve scontare poco più di un anno di carcere per violenza sessuale. I fatti risalgono al 2013, quando, in una stazione ferroviaria in Toscana, aveva cercato di abusare di una prostituta. Un giovane era intervenuto in difesa della donna e lui lo aveva aggredito brandendo un coccio di bottiglia. Arrestato e ristretto agli arresti domiciliari, era evaso il giorno prima del processo facendo perdere le proprie tracce. Al termine delle formalità di rito l’uomo è stato dichiarato in arresto e accompagnato al Coroneo, dove sconterà la condanna.

