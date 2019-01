Pregiudicato ai domiciliari: evade 19enne romeno preso dopo 3 mesi

di E.B.

TRIESTE - Un 19enne di nazionalità rumena, pluripregiudicato, che eralo scorso mese di ottobre è stato arrestato dai Carabinieri. Dal giorno dell’evasione, i militari hanno posto in essere una mirata attività info-investigativa finalizzata al rintraccio del giovane, riuscendo a individuare un’abitazione, nel rione di San Giacomo, nella quale il ricercato ha trovato rifugio. Giovedì scorso, tre dei Carabinieri che avevano svolto gli accertamenti, benché liberi dal servizio, hanno voluto verificare la possibile presenza del 19enne nella zona di San Giacomo, organizzando un estemporaneo servizio di osservazione, grazie al quale sono effettivamente riusciti a intercettare il giovane rumeno. Lo hanno quindi bloccato e tratto in arresto. Nel corso dei successivi accertamenti svolti nella sede di via dell’Istria, sono emersi ulteriori provvedimenti pendenti nei suoi confronti: una misura cautelare in carcere emessa dal Tribunale per i minorenni di Triestecommessi prima della maggiore età e un decreto di esecuzione di pene concorrenti del Tribunale per i minorenni di Venezia. Al termine delle formalità di rito, il giovane è stato portato, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.