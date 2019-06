Europei Under 21: Trieste diventa la "casa" di 12 Nazionali

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - In onore delle 12 nazionali che partecipano al Campionato Europeo UEFA Under 21 a Trieste sono stati allestiti in 12 punti della città. Sulle pareti di ciascuno di essi è dipinta la bandiera del Paese e il calendario dell'Europeo che ogni giorno verrà aggiornato con il risultato delle partite. Il primo di questi totem, non dedicato a un Paese in particolare, è stato allestito già settimane fa davanti alla sede della Regione Friuli Venezia Giulia, in piazza Unità d'Italia.e può essere utilizzato dai turisti come spunto per foto poiché sul pannello principale ha due fori al posto delle teste di due calciatori disegnati, dove ciascuno può mettere il proprio volto ponendosi dietro il pannello. I totem sono in centro prevalentemente, e alla Stazione ferroviaria. Tre le partite che si disputeranno allo stadio Nereo Rocco: Serbia-Austria il 17 giugno alle ore 18.30, Germania-Serbia il 20 giugno alle ore 21, Danimarca-Serbia il 23 giugno alle ore 21.