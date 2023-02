Andate in Croazia? Occhio alle banconote false: impennata di euro contraffatte

A un passo dai confini italiani e del Friuli Venezia Giulia circolano tante, tantissime euro fasulle. E' aumentato infatti in Croazia il numero di banconote contraffatte che passano di mano in mano ad ignari cittadini: dall'inizio del 2023 a oggi è stata riscontrata una quantità di biglietti in euro falsi più alta rispetto a quello registrato in tutto il 2022. Lo ha rilevato il portale Birn.

La Banca nazionale croata (HNB) ha confermato al portale che dall'inizio del 2023, anno in cui è stato adottato l'euro, nel Paese sono state scoperte 293 banconote contraffatte contro le 260 ritrovate nell'intero 2022 e le 228 del 2021. I tagli contraffatti più comuni sono quelli da 50 euro, quasi 200 pezzi.