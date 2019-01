Estorsioni online, arrestato: si fingeva donna sul web per adescare

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Un presunto estorsore che operava sotto mentite spoglie femminili sul web è stato arrestato a Duino (Trieste) dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni che ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall'Autorità giudiziaria di Milano. L'uomo è un quarantatreenne,in danno di svariate vittime - 28 casi accertati - che agganciava su chat private., riusciva a inoculare malware ai suoi interlocutori trafugando dati personali sensibili, foto e corrispondenza a sfondo sessuale, peranche in cripto-valuta, dietro minaccia di pubblicazione dei materiali compromettenti. Utilizzando profili social falsi, in particolare femminili, il soggetto, dopo aver studiato il profilo della vittima,sarebbe entrato in contatto confacendo leva sugli aspetti sessuali anche mediante invio di foro accattivanti con le quali in realtà inoculava il malware necessario per prendere possesso dei dispositivi informatici, trafugando documenti e files multimediali compromettenti.Dietro minaccia della loro pubblicazione nei servizi della rete internet, oppure con messaggi del tipo “0,5 bitcoin e si conclude (…) oppure la sua signora verrà a conoscenza di tutto”, sarebbe riuscito a obbligare le vittime al pagamento di somme di denaro. Non è bastato, la movimentazione dei profili illeciti in conti accesi in diversi Paesi e l’utilizzo di wallet Bitcoin, vicende tutte puntualmente ricostruite e risolte dagli investigatori milanesi che hanno permesso alla procura della Repubblica di Milano di trarre la gravità delle condotte criminose e gli indizi necessari per richiedere, al Giudice per le indagini preliminari, lche è stata eseguita dagli agenti del Compartimento di Milano, coadiuvati da quegli di Trieste che avevano fornito elementi utili alla localizzazione dell’indagato.