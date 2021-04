Espulso per 10 anni dall'Italia era sull'autobus: arrestato 24enne

TRIESTE - La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino albanese 24enne perché, pur essendo stato espulso per dieci anni, era rientrato in Italia privo della necessaria autorizzazione ministeriale. Il suo comportamento era, tra l’altro, recidivo, avendo già violato in passato le prescrizioni imposte. Personale della Volante del Commissariato di Duino Aurisina, impegnato nel controllo del territorio, ha controllato a San Giovanni di Duino, con direzione l’ex confine italo-sloveno di Fernetti, un pullman di linea diretto da Milano in Albania. A bordo è stato rintracciato anche un altro suo connazionale, anch’egli rientrato in Italia dopo la sua espulsione e prima dei cinque anni imposti, senza aver chiesto la necessaria autorizzazione ministeriale. L’uomo è stato denunciato. Grazie a un’attenta e precisa attività di controllo anche documentale effettuata dagli operatori, unitamente ai riscontri fotodattiloscopici a cui sono stati sottoposti i rei, i due stranieri sono stati denunciati alla locale Procura della Repubblica.