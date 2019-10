Appartamento esplode nella notte: crolla palazzina. Ferito l'inquilino abusivo

di E.B.

Le operazioni di messa in sicurezza sono proseguite per tutta la mattinata, da parte dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Trieste. L'appartamento è stato posto sotto sequestro e indagini sono in corso da parte delle forze dell'ordine per risalire alla causa esatta dello scoppio.

TRIESTE - Paura nella notte in via Boito 4: probabilmente a causa di unaunal quarto piano. Il boato è stato talmente forte da far, proprio sotto il tetto. All'interno della casa abitava un inquilino abusivo, rimasto ferito e ricoverato nel reparto di Rianimazione all'ospedale di Cattinara, in prognosi riservata. All'Ater l'appartamento infatti risultava sfitto. Non solo, i vicini hanno raccontato che l'uomo aveva più volte minacciato di farla finita. Il palazzo, in cui vivevano altre tre persone, è stato evacuato.Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia e i sanitari del 118: le mura dell'alloggio sono precipatate in strada schiacchiando un'auto in sosta e danneggiando altri quattro veicoli.