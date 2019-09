Forte esplosione nella notte: auto in fiamme nel parcheggio interrato

di E.B.

TRIESTE - Un fortissimo botto. Lo hanno sentito distintamente i residenti di via Valmaura quando stanotte - poco dopo la mezzanotte - una squadra dei Vigili del fuoco è intervenuta per l'incendio di un'autovettura. Giunti sul posto, hanno trovato un'automobile parcheggiata all’interno delche stava bruciando e hanno immediatamente provveduto al suo spegnimento. Nell'incendio non sono state coinvolte persone e non è rimasto danneggiato nessun altro veicolo. Le cause dell'incendio sono ancora da accertare. Sul posto anche la Polizia e il personale del 118.