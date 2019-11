«Esibisca il documento»: la nonnina mette in fuga il finto maresciallo

di E.B.

TRIESTE - Non è andata fortunatamente a buon fine ieri mattina una truffa ai danni di un’anziana, che ha ricevuto una telefonata dariguardante la nipote era sarebbe stata trovata priva della copertura assicurativa della sua autovettura. Il malfattore invitava la donnaa un avvocato che da lì a poco si sarebbe recato presso la sua abitazione, nel rione di P onziana. Il tutto per sanare la vicenda per le vie brevi.Poco dopo si è presentato il sedicente avvocato, ma la donna, memore di un episodio passato che l’aveva coinvolta,. Il malfattore si è defilato con la scusa di averlo nello scooter.La donna ha informato subito la sala operativa della Questura tramite il Numero Unico 112 e sul posto si è recata una Volante. A nulla sono valse le ricerche effettuate in zona per rintracciare il truffatore. Si invitano tutte le persone a diffidare da simili comportamenti, messi in atto da individui che cercano di carpire la fiducia di soggetti deboli, come persone anziane o che vivono da sole, per mettere in atto truffe e raggiri. Al minimo sospetto e, comunque, per verificare situazioni che appaiono dubbie o anomali,attraverso il numero unico 112 e di non avere alcun timore nel segnalare questi episodi.