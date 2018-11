Esercitazione in mare per i vigili del fuoco: trovate 2 auto sul fondo

di E. B.

TRIESTE - Durante un addestramento in ambito portuale sull’utilizzo del “Side Scan Sonar” installato sulla motobarca RAFF 07 in dotazione al, nei pressi dell’ormeggio “A1 Scalo Legnami” lo strumento ha inviato dei segnali che facevano presumere la presenza diPer verificare la presenza dei mezzi sono intervenuti i sommozzatori del nucleo soccorso subacqueo acquatico regionale di Trieste che utilizzando le apparecchiature del sistema immersione alimentato e controllato dalla superficie si sono immersi nelle acque portuali confermando la presenza delle due autovetture adagiate sul fondo. I sommozzatori dei vigili del fuocoe quindi sono risaliti in superficie. Per il recupero dei due mezzi si attendono disposizioni da parte dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale Porti di Trieste e Monfalcone.