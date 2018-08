Era scomparsa da casa: ritrovata e salvata dopo un volo di 5 metri

di E.B.

TRIESTE - Di Silvana De Polla, 66enne, si erano perse le tracce da lunedì. Era scomparsa dalla sua casa in Strada del Friuli. E' stato un incidente a consentire di ritrovarla: questo pomeriggio la prima squadra della sede centrale dei vigili del fuoco è intervenuta in Strada del Friuli per recuperare la donna che era caduta da circa 5 metri in una zona boschiva. All'arrivo sul posto dei vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 aveva già stabilizzato la 66enne infortunata: il personale speleo alpino fluviale ha provveduto ad aprire un varco nella boscaglia (è stato necessario accedere attraverso due proprietà private fino al punto dove si trovava la donna) e ha poi trasportato la signora - in gravi condizioni, politraumatizzata, disidratata ma ancora cosciente - fino alla strada per consegnarla successivamente al personale sanitario. A chiamare il 112 è stato un passante che ha sentito dei lamenti provenire dal fondo del salto. Sul posto anche il funzionario di guardia dei vigili del fuoco, polizia di stato e soccorso alpino. Prelevata con la barella spinale è stata trasportata d'urgenza in ospedale in ambulanza.