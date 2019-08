Entrava e usciva a piacimento dai domiciliari: 30enne torna in galera

di E.B.

TRIESTE - Laura Greco era stata arrestata più di venti giorni fadi una ottantenne triestina nell'ambito dell'operazione "Zoleman", coordinata dalla Procura di Trieste e condotta dal Nucleo di Polizia Giudiziaria della Polizia Locale. Dopo una breve parentesi in carcere,, ma dopo avere disatteso in più di una occasione le restrizioni previste - anticipando le uscite e posticipando i rientri legati ai permessi orari concessi per le esigenze personali e famigliari - per lei, trentenne, si sono riaperte le porte del carcere. Per giorni, la donna è stata costantemente monitorata dagli uomini del Nucleo di Polizia Giudiziaria che hanno tenuto sotto controllo i suoi spostamenti. In un paio di occasioni la trentenne era stata sorpresa a uscire dal domicilio. Le violazioni sono state riportate dagli agenti nei rapporti presentati all'Autorità Giudiziaria che ha deciso di richiedere l'aggravamento della misura cautelare.