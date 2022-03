Emergenza profughi ucraini, costituita un'Unità di Crisi giornaliera in prefettura a Trieste

TRIESTE - Il Prefetto di Trieste, Annunziato Vardè, ha costituito presso la Prefettura una Unità di crisi per l'Emergenza Ucraina per «governare il continuo e consistente flusso di cittadini ucraini che giornalmente transita dai confini di Stato del Friuli Venezia Giulia». E' stato concordato che l'Unità di crisi si riunisca con cadenza giornaliera, «per un confronto sulle varie problematiche connesse all'accoglienza da assicurare a coloro che decidono di permanere in questo territorio, ma anche sulle questioni connesse con le doverose attività di assistenza per coloro che sono in transito». Al tavolo - spiega una nota della Prefettura - siedono i rappresentanti di Comune di Trieste, Protezione Civile del Fvg, Questura, Comando Provinciale dei Carabinieri e Comando provinciale della Guardia di Finanza, Polizia di Frontiera, Azienda sanitaria universitaria Giuliano isontina, Ufficio scolastico territoriale, Comune di Monrupino, Enti gestori delle strutture riconducibili alla Prefettura (Ics e Caritas), associazioni impegnate nell'assistenza ed accoglienza dei profughi (Croce Rossa Italiana, Unhcr, Cir, Save the Children, Unicef e Comunità di Sant'Egidio) e l'Associazione russo-ucraina Rodnik.