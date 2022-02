Elisa in concerto nella "sua" Monfalcone: canta per i bambini colpiti da autismo. Chi è

MONFALCONE - Dopo il secondo posto a Sanremo, Elisa (al secolo Elisa Toffoli) torna nella "sua" Monfalcone. La cantante Elisa si esibirà in concerto per la sua città, Monfalcone (Gorizia), il 24 febbraio al Teatro Comunale, recuperando la data dello scorso gennaio rinviata per problemi di contagio legati al Covid. Ne dà notizia il municipio della città dei cantieri. «Dopo il meritatissimo podio di Elisa a Sanremo, siamo ancora più orgogliosi di questo suo regalo» ha detto il sindaco, Anna Maria Cisint.

«Monfalcone non vede l'ora di poter festeggiare il suo successo». Il concerto, per il quale Elisa ha scelto di rinunciare al suo cachet, è stato promosso dall'amministrazione comunale, che ha attribuito all'iniziativa anche un valore sociale: quanto raccolto dalla partecipazione alla serata, infatti, sarà devoluto all'associazione "Voi come Noi Aps", a supporto delle attività rivolte ai bambini affetti da autismo e alle loro famiglie. Tutte le prenotazioni raccolte nelle giornate degli scorsi 4 e 5 gennaio - informa il Comune - restano valide anche per questa nuova data.