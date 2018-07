Elisa, 21 anni, con la passione per il canto, è Miss Sorriso FriuliVg

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE e MOGGIO UDINESE -, 21 anni, di, studentessa di economia in inglese, con la passione della danza classica e della recitazione, ha vinto il titolo regionale diche le consente l’accesso alle prefinali nazionali della 79° edizione di Miss Italia; è stata eletta in piazza a«È un’ottima opportunità per mettersi in gioco, conoscere nuove persone e avere un contatto con il mondo dello spettacolo» dice Elisa che adesso accede alle prefinali nazionali della 79° edizione di2018. Tredici le concorrenti protagoniste dello spettacolo, presentato da Michele Cupitò e organizzato dal Comune di Moggio Udinese in collaborazione con la pro loco e l’associazione Il Suono, e coordinato dallo staff dell’agenzia modashow.it, esclusivista regionale del concorso.Prossimo appuntamento con una, in attesa dell’elezione di Miss Friuli Venezia Giulia fissata per mercoledì 22 agosto al Centro Congressi Kursaal di Lignano Sabbiadoro (Udine), domenica 22 luglio alle 21 in Diga Nazario Sauro a Grado (Gorizia) dove sarà eletta Miss Eleganza Friuli Venezia Giulia. Info sulla pagina Facebook e sul canale Instagram Miss Italia Friuli Venezia Giulia.