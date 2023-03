Si chiude con i big: attesi a Udine oggi Schlein, domani Meloni, Salvini e Tajani

In campo i big. A chiudere la campagna elettorale in Friuli Venezia Giulia, terreno su cui si gioca una doppia partita tra regionali e comunali, sono in arrivo prima Elly Schlein, poi Giorgia Meloni. Si comincia con la nuova segretaria in casa Centrosinistra, che è attesa nella serata di oggi, giovedì 30 marzo, con due appuntamenti per sostenere la candidatura di Massimo Moretuzzo: a Trieste alle 18 in piazza Borsa e a Udine alle 20 al Palamostre. Domani invece sarà il turno del presidente del consiglio, che si concentrerà solo sul capoluogo friulano. Alle 17.30 in piazza XX settembre si riunirà tutto il centrodestra, che, oltre alla leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, vedrà la presenza del Carroccio Matteo Salvini e Antonio Tajani per Forza Italia. Centrodestra unito, compatto, ma che non nasconde sfide interne alla coalizione. Perché lì si giocherà un'altra partita, quella che vede la Lega spingere per restare l'azionista di maggioranza in Regione. E se così non dovesse essere, il colpo sarebbe duro. E anche di molto.